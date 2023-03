Balneari: Legacoop Romagna, su salvataggi concertare tempi

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAR - Sul fronte del servizio di salvamento e, in particolare, riguardo ai tempi del servizio occorre concertare e decidere a livello regionale così da non creare diversità di condizioni di mercato sul territorio. Ne è convinta la Legacoop Romagna, alla luce della richiesta dei bagnini di salvataggio della provincia di Rimini di estendere lil servizio di salvamento dal 1 maggio al 30 settembre.

"L'assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini - osserva in una nota il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi - persegue da tempo un importante lavoro per qualificare e potenziare il turismo balneare, valorizzando sempre più le aree vaste. Occorre, quindi, continuare a lavorare per irrobustire l'identità della nostra costa a livello regionale, evitando scelte che portino disparità di condizioni e di mercato, in questo settore".

A giudizio della Legacoop Romagna "la promozione del turismo deve risultare da un lavoro comune con le associazioni economiche e sociali, evitando scelte di parte, fatte senza analisi approfondite, che rischino di pesare solo su qualche categoria senza apportare benefici alla comunità.

"Negli anni - conclude il responsabile cooperative balneari di Legacoop Emilia-Romagna, Stefano Patrizi - la Regione Emilia-Romagna ha dimostrato di saper ascoltare e interpretare le proposte delle cooperative e delle categorie, siamo fiduciosi che anche questa volta lo sarà, in vista della riunione nei prossimi giorni del Comitato consultivo sull'Ordinanza balneare". (ANSA).