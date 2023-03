Altagamma: avanti con internazionalizzazione, apre a Dubai

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Apre l'Altagamma Club Dubai. La quarta tappa del percorso di internazionalizzazione di Altagamma dopo Olanda (Amsterdam, 2018), Cina (Shanghai, 2019) e Stati Uniti (New York, 2022). Come si legge in una nota l'obiettivo del Club di Altagamma a Dubai è "promuovere l'eccellenza, lo stile di vita, la creatività e la qualità dell'Italia negli Emirati Arabi, mercato in continua espansione per l'industria del lusso".

Secondo Matteo Lunelli, presidente di Altagamma: "questa è una tappa importante nel percorso di internazionalizzazione di Altagamma. Gli Emirati Arabi Uniti sono da decenni un mercato significativo per l'industria dell'alto di gamma e negli ultimi anni hanno beneficiato della significativa crescita dell'offerta turistica. Il mercato dei beni personali di lusso nei Paesi del Golfo Persico (Gcc) ha superato nel 2022 i 10 miliardi di euro. In particolare, Dubai è la città con la più alta concentrazione di consumatori internazionali di alta gamma ed esiste un fortissimo apprezzamento per l'eccellenza del Made in Italy e per lo stile di vita italiano. L'Altagamma Club Dubai sarà una piattaforma importante di networking e condivisione di best practice e contatti fra i nostri soci, un luogo che promuoverà opportunità di business e sinergie non solo tra i brand della Fondazione, ma anche con i partner e le istituzioni locali, grazie al fondamentale contributo del Maeci e dell'Agenzia Ice". (ANSA).