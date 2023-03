++ Usa 2024: Trump, se eletto stop a tutto l'import da Cina ++

(ANSA) - WASHINGTON, 04 MAR - Un piano in 4 anni per eliminare tutte le importazioni dalla Cina e rendere gli Usa totalmente indipendenti dal Dragone: è una delle proposte avanzate dal candidato presidenziale repubblicano Donald Trump al Cpac, la convention dei repubblicani alle porte di Washington, in caso di elezione alla Casa Bianca. (ANSA).