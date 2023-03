Ucraina: Confartigianato,persi 276 milioni export con guerra

(ANSA) - TORINO, 04 MAR - "Il Piemonte ha perso 276 milioni di euro di export verso Ucraina e Russia nei primi 9 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari a un calo del 37,6%. E, ad un anno dal conflitto la preoccupazione è di una possibile escalation. E' necessario che la Comunità Europea lavori per la pace". Così Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino, commenta i dati elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato.

"Sono stati 365 giorni drammatici -prosegue De Santis- che hanno caratterizzato negativamente l'attività delle nostre imprese: bollette per l'energia più che raddoppiate, difficoltà nel reperimento di materie prime, aumento dei costi del trasporto via container e, ovviamente, la riduzione delle esportazioni verso Russia e Ucraina che ha fermato il nostro manifatturiero a 458 milioni e mezzo di euro (primi 9 mesi del 2022) con un calo del 37,6%. Nello stesso periodo del 2021 avevamo esportato merci per oltre 734 milioni di euro. Un duro colpo per le nostre imprese".

Il Piemonte esporta verso Russia e Ucraina esporta principalmente macchinari e apparecchiature, abbigliamento anche in pelle e pelliccia, apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche, prodotti in metallo e mobili. "I primi 5 settori, che pesano per oltre il 60% di tutte le nostre esportazioni manifatturiere verso Russia e Ucraina,s ono tutti made in Italy a grande concentrazione di micro e piccole imprese", sottolinea Felici. . (ANSA).