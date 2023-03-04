Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 79 n. 63 SABATO 04 MARZO 2023 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:39

          Petrolio: chiude in rialzo a New York a 79,68 dollari

        2. 19:30

          Inps:Caridi, da 125 anni a servizio del paese

        3. 18:31

          Borsa: Milano chiude in rialzo, svettano Inwit e Amplifon

        4. 18:14

          Gas: prezzo chiude in calo e sotto i 45 euro

        5. 18:02

          Spread Btp-Bund chiude in calo a 181 punti

        6. 17:53

          Borsa: Europa chiude in rialzo, Francoforte +1,52%

        7. 17:39

          Borsa: Milano chiude in rialzo dell'1,56%

        8. 15:57

          Borsa: Europa conferma rialzo con Wall Street, Milano +1,32%

        9. 15:41

          Burocrazia e paura di fallire frenano imprenditoria rosa

        10. 15:33

          Borsa: Wall Street apre positiva, Dj +0,24%, Nasdaq +0,50%

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie