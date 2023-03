Ex Ilva: Palombella (Uilm), non condividiamo rinnovo Cig

(ANSA) - TARANTO, 04 MAR - "Abbiamo di fronte tanti problemi, a partire dal rinnovo della cassa integrazione per 2.500 lavoratori a Taranto per almeno un altro anno. Noi la riteniamo inaccettabile e la rispediremo al mittente come abbiamo fatto lo scorso anno". Lo ha detto il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, oggi a Taranto per commentare i dati delle elezioni Rsu che hanno visto proprio la Uilm confermarsi primo sindacato nello stabilimento Acciaierie d'Italia.

"Nonostante i 680 milioni di euro di fondi pubblici - ha aggiunto - previsti dal decreto del governo, nonostante le numerose dichiarazioni del ministro Urso sul rilancio dell'ex Ilva, nonostante i presunti progetti di decarbonizzazione con l'utilizzo di forni elettrici e idrogeno, ad oggi l'unica prospettiva reale rimane quella fatta da cassa integrazione, incertezza nel futuro e assenza di un vero piano industriale".

"Noi - ha sostenuto il leader della Uilm - non possiamo tollerare questa degenerazione e non lasceremo mai soli i lavoratori". (ANSA).