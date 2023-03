Casartigiani: Storer confermato presidente regionale

(ANSA) - TREVISO, 04 MAR - L'imprenditore trevigiano Franco Storer è stato confermato per altri cinque anni nel ruolo di presidente regionale di Casartigiani, realtà che, con il recente ingresso nella federazione delle associazioni di Belluno e Mirano (Venezia) copre ormai l'intero territorio veneto.

Tra i primi impegni del nuovo mandato, ha spiegato Storer, vi è quello dell'accesso al credito, "un fronte sempre più critico per chi fa impresa, che ha visto nell'ultimo anno le banche ridurre drasticamente il necessario supporto alle imprese".

In relazione al quinquennio appena concluso, il segretario ha evidenziato come lo stesso sia stato "il più difficile da quando la federazione regionale è stata costituita. Prima l'impatto della pandemia e ora la guerra in Ucraina - ha concluso Storer - sono avvenimenti di portata internazionale che stanno mettendo in seria difficoltà le nostre imprese e tutto il sistema Italia". (ANSA).