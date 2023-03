Rai: su Rai1 a Settegiorni emergenza migranti e cantiere fisco

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - In primo piano a "Settegiorni" l'emergenza migranti, dopo la tragedia nel mare di Crotone e la visita del Presidente della Repubblica Mattarella per l'omaggio alle vittime. Nella rubrica di approfondimento di Rai Parlamento (testata diretta da Antonio Preziosi) in onda sabato 4 marzo alle 7.05 su Rai 1, il confronto sulla riforma fiscale, attesa entro metà marzo in Consiglio dei ministri.

E poi il calo del prezzo del gas e gli effetti in bolletta.

Inoltre, un focus poi sull'allarme siccità e la gestione delle risorse idriche. Infine, le tappe verso la maturità 2023, dal ritorno dei Test Invalsi alla tradizione dei 100 giorni. Ospiti: il senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega e l'onorevole Mauro Del Barba di Azione-Italia Viva, il direttore di "Milano Finanza" Roberto Sommella, il fiscalista Gianluca Timpone, Daniela Pompei della Comunità di Sant'Egidio e Daniele Grassucci, direttore di Skuola.Net. Conduce Susanna Petruni.

