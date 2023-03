Pmi: commercialisti, presto iscrizioni a corso gestori crisi

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - A partire dal prossimo 6 marzo sarà possibile prenotare la partecipazione al corso di formazione in modalità 'e-learning' gratuito, organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in convenzione con l'Università Lumsa, per l'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi d'impresa, che consentirà agli esponenti della categoria economico-giuridica di assolvere agli obblighi formativi necessari per entrare nell'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure disciplinate nel Codice della crisi e dell'insolvenza. Lo segnalano gli stessi professionisti, indicando che il progetto, "predisposto nel rispetto delle Linee Guida generali per la definizione dei programmi elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura e aggiornate al 1° febbraio 2023, ha una durata complessiva di 44 ore ed è suddiviso in 10 moduli, ai quali si affiancano due ore di laboratorio". L'evento potrà essere fruito da tutti gli iscritti, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (iscrizioni alla pagina web https://academy.assosoftware.it). Il corso, recita, infine, la nota, sarà disponibile fino al 31 dicembre 2023, e sarà possibile scaricare gli attestati entro il 30 settembre 2024.

(ANSA).