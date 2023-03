Pensioni: Cisl, aprire tavolo per recuperare potere acquisto

(ANSA) - BARI, 03 MAR - "C'è un impegno forte da parte di tutta l'organizzazione della Cisl e della Fnp nei confronti del governo. Abbiamo chiesto di aprire dei tavoli a partire da quello delle pensioni perché pensiamo che vada recuperata l'indicizzazione totale e piena delle pensioni per tutti i pensionati perché loro, come i lavoratori, hanno subito il caro-prezzi, gli effetti del Covid, della guerra e dell'inflazione, quindi hanno bisogno di recuperare potere d'acquisto". Lo ha detto Daniela Fumarola, reggente Fnp Cisl nazionale durante il primo consiglio generale del 2023 dei pensionati Cisl della Puglia. Sono intervenuti anche il segretario generale della Cisl Puglia Antonio Castellucci e il segretario generale Fnp Cisl Puglia, Filippo Turi. "A questo - ha aggiunto Fumarola - va assolutamente aggiunta la necessità di aprire un tavolo sul fisco perché bisogna che nel nostro paese paghino tutti le tasse e non soltanto i lavoratori e i pensionati, che contribuiscono per l'85%. Abbiamo un grande lavoro da fare e lo vogliamo fare insieme al governo per questo, proponiamo una un'agenda sociale abbastanza fitta ma soprattutto proponiamo un patto per recuperare queste situazioni che generano delle difficoltà per pensionati e per lavoratori".

"Abbiamo problemi molto seri - ha aggiunto Filippo Turi - tra i pensionati e nostri iscritti, la cui maggioranza fatica ad arrivare a fine mese per cui dobbiamo insieme alla Cisl trovare le misure perché quest'anno sia l'anno in cui si realizzino alcune riforme essenziali per noi sulla non autosufficienza, sull'invecchiamento attivo, sulle pensioni, sull'adeguamento delle perequazioni piene per tutti, con un'infrazione che sfiora il 10%". (ANSA).