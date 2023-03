Legacoop,crescita rallenta nel 2022, prospettive stazionarie

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Dopo un 2021 di forte ripresa che ha registrato un sostanziale recupero dei livelli pre-Covid, nel 2022 le cooperative aderenti a Legacoop evidenziano un rallentamento della crescita legato all'aumento dei costi e un crescente pessimismo sull'evoluzione dell'economia italiana. La domanda, però, tiene: il 45% delle cooperative ha aumentato il valore della produzione e quasi l'80% chiude l'anno con un utile di esercizio. Sono alcune delle tendenze di fondo che emergono dai dati presentati oggi in occasione dell'apertura del Congresso nazionale di Legacoop, l'associazione di rappresentanza cui aderiscono oltre 10mila cooperative con un valore complessivo della produzione (al 2021) di 82 miliardi e 609 milioni di Euro, circa 465 mila occupati e 7,4 milioni di soci.

Riguardo alle prospettive future, nonostante il diffuso pessimismo sulla situazione economica del Paese, le cooperative prevedono in misura maggiore un consolidamento delle attività ed una prospettiva di stabilità per il prossimo futuro. Solo il 10%, prevalentemente micro e piccole cooperative del Sud, dichiarano di essere a rischio chiusura o prevedono un ridimensionamento. (ANSA).