Legacoop: Meloni, difendere funzione sociale della cooperazione

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "L'articolo 45 della Costituzione riconosce e tutela la funzione sociale della cooperazione ed è nostro compito difenderla e promuoverla. Il protagonismo economico e sociale delle imprese cooperative ha ricoperto un ruolo fondamentale nella costruzione dell'Italia e ha saputo incidere in modo significativo sul nostro tessuto economico e produttivo, dando vita ad un modello di fare impresa capace di mettere insieme lavoro, inclusione sociale e solidarietà". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio rivolto al 41° congresso di Legacoop nazionale. "La centralità della persona e l'attenzione per il territorio, due valori che contraddistinguono da sempre il movimento cooperativo, rappresentano un argine alle discriminazioni e allo sfruttamento del lavoro", ha proseguito, sottolineando che "è fondamentale tracciare una linea netta tra chi fa buona cooperazione e chi calpesta la dignità le persone, tra chi applica il principio di sussidarietà e chi utilizza il movimento cooperativo per avere un tornaconto personale. Contrastare l'uso distorto della forma cooperativa è una priorità e in questa battaglia il governo può e deve sapere contare sul presidio di legalità, vigilanza e controllo esercitato da chi fa impresa cooperativa". (ANSA).