Legacoop: Gamberini verso presidenza, 'noi economia sociale'

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Simone Gamberini sarà eletto presidente di Legacoop al termine del congresso nazionale e candida la cooperazione ad un ruolo centrale per affermare un nuovo modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile. "Siamo convinti - dichiara Gamberini - che la forma di impresa cooperativa possa dare un forte contributo in questa direzione, collocandosi a pieno titolo nel campo dell'economia sociale, ovvero di quell'insieme di soggetti che condividono elementi distintivi da sempre al centro della nostra esperienza: il primato della persona e della finalità sociale rispetto al profitto, il reinvestimento degli utili per svolgere attività di interesse collettivo e generale, la governance democratica e partecipativa".

"Il nostro impegno di realtà imprenditoriale e sociale radicata nei territori di insediamento, si è infatti costantemente concretizzato in un ruolo di sostegno alla crescita del benessere delle comunità, sviluppando reti di relazioni, valorizzando le risorse locali, integrando filiere produttive, promuovendo collaborazioni, creando opportunità", conclude Gamberini. (ANSA).