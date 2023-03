Legacoop, cerchiamo 11 mila lavoratori, difficile trovarli

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Legacoop denuncia difficoltà di reperimento della manodopera rispetto ad un fabbisogno stimato di 11 mila addetti nei prossimi 6 mesi. Il 39% di queste posizioni prevedono un contratto a tempo indeterminato. Le difficoltà che le cooperative stanno riscontrando nel reperire manodopera riguardano, in maggior misura, la difficoltà nel trovare le professionalità ricercate (33%), la difficoltà di selezionare lavoratori con competenze adatte (27%), la difficoltà di selezionare lavoratori con un'esperienza adeguata (23%), le richieste salariali superiori rispetto a quanto offerto (17%), secondo i dati presentati al Congresso nazionale.

La ricerca di personale specializzato riguarda, principalmente, le aree produzione (52%), finanza/amministrazione (19%), marketing/commerciale (18%).

Addetti alla fatturazione e alla contabilità, commercialisti e impiegati in amministrazione, esperti IT, giardinieri e geometri le figure più ricercate.

Oltre al dato sulla ricerca di manodopera, influiscono negativamente l'aumento dei costi energetici (indicato dal 48% delle cooperative), delle materie prime e dei materiali, l'insufficiente livello di liquidità a breve termine e gli impedimenti burocratici. Vengono riscontrati problemi anche nel credito il cui costo aumenta per il 79% di chi chiede un finanziamento. (ANSA).