Legacoop: Calderone, coop parte di migliore cultura italiana

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il modello della cooperazione "risponde alla nostra migliore tradizione e cultura italiana e rappresenta una modalità da valorizzare quale terreno d'incontro positivo tra le esigenze dell'economia e quelle della società attraverso il lavoro". Lo afferma la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, al congresso nazionale di Legacoop.

"Le trasformazioni in corso minaccino spesso questa cultura e questo nostro e vostro modello proponendo un sistema economico super competitivo, divisivo e non inclusivo. Serve riportare il lavoro alla sua funzione di strumento di inclusione e accordo tra i bisogni delle comunità e del mercato delle persone e della comunità. Serve quello che chiamiamo buon lavoro" con qualità sociale ed economica, aggiunge Calderone, che è quello che "emerge dai vostri valori che condivido e orientano le mie scelte come ministro". (ANSA).