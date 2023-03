Inps: Tridico, siamo l'ente di welfare più grande d'Europa

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - L'Inps rappresenta "un 'motore' sempre acceso, l'ente di welfare più grande d'Europa". Lo rivendica il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, alla cerimonia di apertura delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L'Inps, sottolinea il presidente, "è una grande azienda pubblica efficiente al servizio del Paese e del suo cambiamento. Solo 20 anni fa, l'Istituto offriva prestazioni e servizi nell'ordine di qualche decina. Oggi ne gestisce oltre 400" diventando una vera e propria "Agenzia Nazionale del Welfare" Tridico ricorda che "secondo l'ultimo bilancio consolidato, l'Istituto gestisce 386 miliardi di euro di entrate, di cui 145 miliardi di trasferimenti pubblici, e 384 miliardi di euro di uscite, assicurando la sostenibilità del sistema e agendo come snodo per la coesione sociale. Siamo anche un ente attuatore del Pnrr, nell'ambito del quale abbiamo 130 progetti e servizi in costruzione". (ANSA).