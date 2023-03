Inps: Calderone, welfare e lavoro per adeguare il sistema

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Welfare e lavoro, l'accostamento esemplifica l'evoluzione l'Italia ha attraversato ma ci pone l'urgenza di guardare a come questo sistema di welfare debba essere adeguato per poter rispondere alle sfide che la società e il mondo del lavoro sta affrontando". Lo afferma la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, alla Cerimonia di apertura delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione dell'Inps. "Il diritto dovere al lavoro che la Costituzione mette tra i principi fondamentali della Repubblica perché il lavoro è anche inclusione ed è la condizione necessaria per costruire una storia previdenziale solida", sottolinea la ministra. (ANSA).