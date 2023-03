Indice Pmi Cina sale a 55 punti, bene anche Russia

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - L'indice dei direttori agli acquisti del settore dei servizi cinese Caixin è salito in febbraio a 55 punti contro i 52,9 di gennaio e una stima di 54,7.

In aumento anche l'S&P Global Services Pmi della Russia, cresciuto a 53,1 in febbraio contro i 48,7 precedenti. (ANSA).