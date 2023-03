Imprese: incontro a Confindustria Trento su settore aerospaziale

(ANSA) - TRENTO, 03 MAR - "La 'Space economy' può diventare una catena ad alto valore per coinvolgere il nostro territorio (aziende, centri di ricerca e università) in progettualità che consentono di raggiungere e creare nuovi mercati. Se così facciamo saremo in grado di far potenziare la capacità competitiva delle nostre aziende con ricadute positive per tutte le filiere industriali". Così, il direttore generale di Confindustria Trento, Roberto Busato, intervenuto all'incontro avvenuto a Palazzo Stella, a Trento, per confrontarsi sulle opportunità offerte dal Pnrr nell'ambito settore aerospaziale.

L'appuntamento - informa una nota - è stato organizzato da Confindustria Trento, Università di Trento e Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Thales Alenia Space Italy.

All'evento sono intervenuti Roberto Battiston, già presidente dell'Agenzia Aerospaziale Italiana, e Roberto Iuppa, coordinatore Trento Space Center, che hanno presentato le attività correnti e future del Trento Space Center dell'Università di Trento.

"Le tecnologie aerospaziali non devono essere concepite come dispositivi lontani dalla quotidianità delle nostre imprese - ha dichiarato Alfredo Maglione, componente del consiglio direttivo con delega ai rapporti con l'ecosistema della ricerca di Confindustria Trento - ma al contrario, grazie ai loro elevati standard di progettazione e affidabilità, offrono nei fatti soluzioni innovative per il miglioramento dei processi e dei prodotti legati all'industria". (ANSA).