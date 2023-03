Fisco: Magi, su Ici Chiesa governo segua richiami Ue

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "È incredibile che debbano ancora servire i richiami dell'Ue per procedere al recupero di risorse non versate all'erario ingiustamente e contro l'interesse pubblico. Servirebbe anche una modifica del Regolamento Imu che chiarisca una volta per tutte, senza lasciare zone grigie che gli immobili in cui si svolgono attività anche commerciali sono sottoposti all'imposta senza costringere i comuni a inseguire gli enti religiosi in interminabili contenziosi. Intanto, il governo dia seguito alla decisione della Commissione". Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi. (ANSA).