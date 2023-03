Con sanzioni dimezzata quota import e export tra Ue e Russia (2)

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Il valore delle importazioni dalla Russia è diminuito del 53%, passando da 21,8 miliardi di euro nel marzo 2022 a 10,3 miliardi di euro nel dicembre 2022.

Con la graduale sostituzione della Russia con altri partner commerciali, la quota della Russia nelle importazioni extra-UE per sei prodotti chiave è diminuita, con forti cali visibili per carbone, gas naturale, fertilizzanti, olio di petrolio e ferro e acciaio.

In particolare, i cali maggiori sono stati registrati per il carbone (dal 45% nel 2021 al 22% nel 2022), il gas naturale (dal 36% al 21%), i fertilizzanti (dal 29% al 22%), il petrolio (dal 28% al 21%) e il ferro e l'acciaio (dal 16% al 10%). (ANSA).