Comuni:a Cormons comunità energetica con Confartigianato Fvg

(ANSA) - UDINE, 03 MAR - Una convenzione pubblico-privato tra Comune di Cormons e Confartigianato Servizi Fvg srl per la creazione di una comunità energetica, con la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'area della ex caserma militare Colobini di Brazzano, e la riconversione di parte degli spazi delle palazzine esistenti. E' l'iniziativa illustrata oggi a Cormons dal sindaco, Roberto Felcaro, con il presidente di Confartigianato-Imprese Udine e Confartigianato Fvg Graziano Tilatti, il ceo di Senec Italia Vito Zongoli, e l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Bini.

Il progetto di convenzione prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico (da 2 Megawatt), la creazione di una comunità energetica a favore del territorio e la realizzazione di una struttura di ricettività funzionale al turismo slow/ecosostenibile. L'operazione, i cui cantieri dovrebbero aprirsi nel 2024, ha una portata tra i 5 e i 7 milioni.

"La creazione di una comunità energetica tra Comune e Confartigianato Servizi Fvg - ha detto Felcaro - permetterà importanti risparmi economici per il Comune che potrà così dirottare le risorse risparmiate verso ulteriori servizi a favore dei cittadini".

"Con questa iniziativa gli artigiani intendono essere protagonisti nell'affrontare sfide fondamentali in luoghi strategici come questo - ha detto Tilatti - sostenere e realizzare la rigenerazione urbana e dei territori; sviluppare le soluzioni per la produzione e l'autoconsumo di energia verde a favore delle imprese artigiane e delle famiglie". Nel Collio, territorio di cui Cormons è la piccola "capitale", le presenze turistiche sono in forte crescita, ha fatto sapere l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Bini: nel 2022 l'aumento è stato del 36%, pari a 45.719 presenze, contro le 33.565 registrate nel 2021. (ANSA).