Borsa: Europa positiva dopo indici Pmi, Milano tonica (+1%)

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo dopo gli indici Pmi del terziario in Europa: la Borsa migliore è di qualche frazione quella di Milano, che non risente del Pil italiano in frenata nella sua stima tendenziale e cresce dell'1% con l'indice Ftse Mib.

Piazza Affari è seguita da vicino da Francoforte e Madrid che salgono dello 0,9%, con Parigi in rialzo dello 0,6%, Amsterdam di mezzo punto percentuale e Londra sempre cauta in crescita dello 0,3%.

Piatta Mosca che guarda anche al gas in calo del 2% a 45 euro al Megawattora e che ritocca ancora i minimi precedenti alla guerra in Ucraina dal gennaio 2022.

In contrazione i rendimenti dei titoli di Stato europei anche sull'ipotesi che i dati macroeconomici deboli inducano la Bce a una riflessione sul proseguimento di una politica monetaria dura. Il tasso del Btp a 10 anni scende infatti di otto punti base al 4,52%, con lo spread nei confronti della Germania in calo a quota 183.

In questo quadro, in Borsa a Milano Inwit sale di oltre il 4% a 10,8 euro dopo i conti e il piano resi noti ieri a mercati chiusi, mentre tra i titoli maggiori il più pesante è Azimut in calo di mezzo punto percentuale.

In Europa Lufthansa corre del 5% oltre i 10 euro dopo aver archiviato il 2022 con un fatturato di 33 miliardi, quasi il doppio rispetto ai 16,8 miliardi del 2021 grazie al rimbalzo della domanda. (ANSA).