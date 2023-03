Banche: Sileoni, su Abi-Intesa lavoreremo per soluzione

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Lavoreremo tutti per trovare una positiva soluzione, ma, se la decisione di Intesa era già stata presa da tempo, diventa inutile la ricerca di un capro espiatorio". Lo afferma il segretario generale della Fabi Lando Sileoni, intervistato dal Tg3 Piazza Affari, in merito alla decisione di Intesa SanPaolo di ritirare il mandato ad Abi per il rinnovo del contratto. Sileoni, in merito alle critiche da lui avanzate verso il gruppo nei giorni scorsi ha replicato come "in Abi (nel corso delle trattative per il contratto ndr) ho risposto a due interventi del responsabile delle relazioni sindacali del gruppo Intesa Sanpaolo che, in occasione di due congressi sindacali, ha dettato le linee politiche e contrattuali sul nuovo contratto nazionale di lavoro. Intesa, per bocca del suo rappresentante, giustifica le deroghe all'attuale contratto nazionale col fatto di essere il più importante gruppo, anche per dimensione, del settore. E quelle considerazioni sono state diffuse attraverso due video pubblici". (ANSA).