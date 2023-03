Alloggi e riforma pensioni, prime richieste sindacati Marina

(ANSA) - LA SPEZIA, 03 MAR - Rigenerazione del parco alloggi, adeguamento del sistema retributivo e previdenziale, tutele per le famiglie del personale imbarcato, a volte impegnato in missione per mesi, nell'ottica del rinnovo contrattuale per il personale non dirigente per il triennio 2022-2024. Questi i temi trattati alla base navale della Spezia nelle tre assemblee sindacali del personale militare organizzate nei giorni scorsi, le prime nella storia della Marina Militare. "Registriamo innanzitutto l'atteggiamento collaborativo della forza armata, che ci ha concesso senza alcuna difficoltà i locali per lo svolgimento delle assemblee", sottolinea Walter Gianardi, segretario generale del Sindacato italiano militari Marina, che ha organizzato gli incontri. In sede di rinnovo contrattuale, la prima richiesta sarà "la "riforma al sistema previdenziale che renda sostenibile la vita del personale che andrà in pensione con il sistema contributivo", spiega il segretario ligure Warner Greco.

Circa trecento gli iscritti al Sim Marina nella sola Liguria, concentrati soprattutto alla Spezia, sede della Prima divisione navale della Marina Militare. "Anni di disattenzione verso la logistica di supporto, come alloggi, mense e trasporti, ha acuito la crisi numerica della forza armata - dice il presidente Antonio Colombo -. Crediamo che il sindacato possa farsi portatore delle aspettative di coloro che non scelgono di dimettersi o di rivolgersi ad avvocati e studi legali per risolvere il loro singolo problema, ma che restano nella convinzione che uniti si possano trovare le soluzioni per lavorare serenamente per questa grande istituzione". Le richieste anche alla luce del progetto Base Blu che dovrebbe nei prossimi anni ampliare l'area della Darsena Duca degli Abruzzi fino ad ospitare 14 unità maggiori, compresa la nuova portaerei Trieste oggi alla prese con le prove in mare prima della consegna. (ANSA).