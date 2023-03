Welfare:Riccardi,fondamentale l'alleanza con la cooperazione

(ANSA) - TRIESTE, 02 MAR - Per un welfare generativo, la co-progettazione e la collaborazione tra le istituzioni e le realtà della cooperazione sociale, delle imprese sociali e afferenti il Terzo settore, sono fondamentali: il loro sviluppo è imprescindibile, a fronte di un momento storico di profonda mutazione e delle necessità che comporta la permacrisi che la nostra società vive a tutto tondo, in particolare nel settore salute. Lo ha affermato - come riporta una nota - il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto ieri pomeriggio a Udine al convegno "La tastiera degli strumenti e le novità per l'affidamento dei servizi di welfare: il dialogo tra la pubblica amministrazione e la cooperazione sociale" organizzato da Confcooperative Federsolidarietà Friuli Venezia Giulia - Alpe Adria - Pordenone.

L'esponente dell'Esecutivo, aggiunge la nota, ha sottolineato come siano fondamentali, per garantire il diritto costituzionalmente sancito alla salute a tutta la popolazione, un costante dialogo che abbia sempre le connotazioni dell'utilità positiva, la sussidiarietà e la corresponsabilizzazione delle parti.

Riccardi ha quindi osservato - conclude la nota - come l'Istituzione debba fare il proprio dovere, certificando e garantendo oggi i modelli delle esperienze di successo che si sono sviluppate all'esterno dell'alveo pubblico senza burocratizzarle, in un necessario e quanto mai urgente processo di desanitarizzazione. Questo per permettere di rispondere ad acuzie e all'emergenza-urgenza in modo efficace e, al contempo, di affrontare il grande tema della cronicità con armi nuove e senza paura di fare scelte diverse. (ANSA).