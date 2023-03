Superbonus: Conte vede la Cna, sbloccare crediti incagliati

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha incontrato il vertice della Cna, il Presidente nazionale Dario Costantini e il Segretario Generale Otello Gregorini. Al centro del colloquio in particolare il sistema degli incentivi per la riqualificazione energetica degli immobili e più in generale alla transizione green.

Cna, comunica una nota della confederazione, ha ribadito la necessità di un intervento urgente del governo per sbloccare l'emergenza dei crediti incagliati nei cassetti fiscali che mette a rischio il futuro di decine di migliaia di imprese. "Il presidente Conte e i vertici della confederazione - si legge - hanno convenuto sull'esigenza di dare continuità agli incentivi e all'opzione della cessione del credito per dare un importante impulso al percorso di efficientamento energetico e un contributo rilevante alla crescita economica".

Conte, prosegue la nota, "ha mostrato interesse rispetto alla proposta della Cna di favorire la realizzazione di piccoli impianti da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo sfruttando i tetti dei capannoni della platea di micro e piccole imprese. Uno strumento complementare allo sviluppo delle comunità energetiche". (ANSA).