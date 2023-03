Nuova linea finanziamento Provincia Trento per Pmi agricole

(ANSA) - TRENTO, 02 MAR - Una nuova linea di finanziamento dedicata alle micro, piccole e medie imprese agricole trentine è stata attivata dalla Provincia autonoma di Trento in collaborazione con Cooperfidi, per affrontare eventuali necessità creditizie e per effettuare investimenti in energie rinnovabili. Il nuovo intervento - informa una nota - è stato pensato per il sostegno dei costi delle bollette di luce, gas e delle materie prime, nonché per la realizzazione di investimenti in fonti rinnovabili e per la riduzione del consumo energetico.

Le domande vanno presentate direttamente a Cooperfidi, che assicura un alleggerimento dell'iter istruttorio e l'ottenimento di buone condizioni. L'importo minimo del finanziamento sarà pari a 5.000 euro, mentre l'importo massimo ammonta a 25.000 euro. I mutui saranno accordati ad un tasso fisso per tutta la durata del finanziamento.

"All'indomani della pandemia e successivamente allo scoppio della guerra in Ucraina, l'agricoltura sta vivendo una nuova fase. È nostra responsabilità creare le condizioni per un nuovo sviluppo, superando la carenza di liquidità, che sta interessando anche il settore primario", ha detto l'assessore competente, Giulia Zanotelli. (ANSA).