Lavoro: Istat, a gennaio +246mila donne in un anno

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Dei 459mila occupati in più registrati a gennaio scorso rispetto a gennaio 2022, 246mila (+2,6%) sono donne e e 213mila uomini (+1,6%). E' quanto indicano i dati Istat. Su base mensile l'incremento dell'occupazione di 35mila unità è dato da +30mila donne (+0,3%) e +5mila uomini. Per le donne a gennaio, però, cresce anche il numero delle disoccupate su base mensile (+38mila, +3,8%).

Sempre rispetto al mese precedente, per le donne il tasso di occupazione e disoccupazione sono in crescita rispettivamente di 0,2 e 0,3 punti (al 51,9% e al 9,5%), mentre quello di inattività è in calo di 0,4 punti (al 42,6%). Per gli uomini i tassi risultano stabili (occupazione al 69,7%, disoccupazione al 6,7% e inattività al 25,2%). (ANSA).