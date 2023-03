Istat, disoccupazione gennaio sale al 7,9%, giovani al 22,9% (2)

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Scende dunque il tasso di inattività al 33,9% (-0,2 punti su base mensile e -1,1 punti su base annua) e diminuiscono gli inattivi, ovvero le persone che non hanno un lavoro e non lo cercano. In particolare, su base mensile si registra a gennaio una diminuzione del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni dello 0,7% (pari a -83mila unità), mentre su base annua il calo è del 3,7% (pari a -478mila). (ANSA).