Inflazione: Confcommercio, si riduce ma attenzione

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "In linea con le previsioni, a febbraio, sulla spinta di una riduzione dei prezzi dell'energia, è proseguito il processo di rientro dell'inflazione, scesa al 9,2% su base annua, 2,6 punti in meno rispetto a novembre 2022.

Pure in questo scenario favorevole, il processo di disinflazione non sarà rapidissimo né appare privo di incognite. Come evidenziano i dati di Germania, Francia e Spagna, si potrebbero registrare, infatti, registrare pericolose interruzioni nella fase discendente dell'inflazione". Questo il commento dell'Ufficio studi di Confcommercio ai dati Istat.

"A preoccupare - sottolinea - è la progressiva crescita dell'inflazione di fondo, fenomeno comune nella Uem, che testimonia come le forti tensioni accumulate nell'ultimo biennio non si siano ancora esaurite. Ciò condizionerà le decisioni d'acquisto delle famiglie nei prossimi mesi e, di conseguenza, l'intensità della crescita del 2023". Sotto il profilo del mercato del lavoro "l'anno in corso, in ogni caso, si apre favorevolmente. Anche a gennaio cresce l'occupazione: il confronto annuo indica +459mila unità. Lo stesso incremento del tasso di disoccupazione nel primo mese dell'anno può essere interpretato in senso positivo, perché indotto da una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, come sottolinea il calo, per il secondo mese consecutivo, degli inattivi", prosegue Confcommercio.

Tra gli elementi "positivi che stanno caratterizzando questa fase - sottolinea ancora - vi è indubbiamente l'accresciuta partecipazione delle donne al mondo del lavoro: sia il tasso di attività sia il tasso di occupazione si sono attestati ai livelli più alti dal 2004, inizio delle serie storiche, sebbene nel confronto internazionale il lavoro delle donne in Italia presenti ancora gravi deficit. Resta difficile la condizione del lavoro indipendente, cresciuto di sole 42mila unità rispetto a un anno prima". (ANSA).