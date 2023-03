Imprese: Lupi (Nm), inaccettabile che colossi sfruttino Pmi

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "I grandi protagonisti dell'economia hanno un'altrettanto grande responsabilità: ritornare a fare filiera. Ci troviamo talvolta di fronte a monopolisti o a grandi aziende che, sulla pelle delle piccole e medie imprese, fanno il loro successo. E' una cosa inaccettabile. Le grandi aziende, tanto più se sono a partecipazione statale o a controllo pubblico, servono per creare forza industriale e per aumentarne la ricchezza, ma sono necessarie soprattutto per la filiera, per far crescere le piccole e medie imprese e certamente non per sfruttarle. E un governo a guida Centrodestra deve dare questa indicazione nelle scelte che farà". Lo ha detto il capo politico di Noi Moderati intervenendo al convegno 'Infrastrutture per l mobilità strategiche per lo sviluppo. Il ruolo dei corpi intermedi nell'attuazione del Pnrr' organizzato da Anceferr (Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti).

