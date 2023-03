Imprese: Camera Commercio Bologna, 1/0 trimestre con segno meno

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - Nel 2023 "quello che vediamo è un primo trimestre con il segno negativo". A dirlo è il presidente della Camera di Commercio di Bologna, Valerio Veronesi, nel corso di un incontro per presentare i risultati delle imprese bolognesi nel 2022. "Non sarà un calo consistente - ha assicurato - ma da diversi trimestri assistevamo ad una crescita e non è un bel segnale".

A giudizio del numero uno della Camera di Commercio felsinea "le nostre imprese sono come dei maratoneti che sono arrivati alla fine con gli aumenti che sappiamo sull'energia, la guerra, tante preoccupazioni. Il mercato adesso è calato".

Guardando al prosieguo dell'anno, per Veronesi "il turismo terrà e così l'agroalimentare. Pensiamo anche che sarà accettabile il risultato nel settore della meccanica". "Bologna di solito avanza un po' di più quando a livello nazionale la crescita è con il segno più e freniamo un po' meno quando c'è il segno meno", ha concluso. (ANSA).