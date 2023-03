Covid: legale ex dg welfare, Cajazzo dimostrerà sua correttezza

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - "Prendiamo atto oggi, per la prima volta, di queste nuove contestazioni relative alla mancata attuazione del piano pandemico e, con serenità, siamo certi di poter offrire esaustivi chiarimenti anche su tali addebiti, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello giuridico, avendo il Dott. Cajazzo sempre operato con spirito di servizio e abnegazione per fronteggiare in ogni modo possibile il diffondersi dell'epidemia nel territorio lombardo". Lo ha affermato l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, difensore dell'ex dg del welfare della Lombardia Luigi Cajazzo, tra gli indagati nell'inchiesta chiusa dalla Procura di Bergamo sulla gestione del Covid in Val Seriana.

Il legale, oltre a confermare che oggi il suo assistito ha ricevuto l'atto di conclusione delle indagini, ha tenuto a rilevare "come, anche a fronte dell'interrogatorio chiesto e reso dal Dott. Cajazzo 'al buio', prima della disclosure degli atti di indagine, sia già venuta meno l'originaria contestazione relativa alla riapertura del Pronto Soccorso di Alzano Lombardo" "Ora, a fronte della notifica di questo avviso, che, come rappresentato dallo stesso procuratore capo, non costituisce un atto di accusa, bensì un atto di garanzia per gli indagati, - ha proseguito il difensore - potremo finalmente analizzare compiutamente e con attenzione tutti gli atti di indagine così da formulare ritualmente ogni rilievo difensivo e dimostrare la correttezza dell'operato del Dott. Cajazzo anche in ordine a questi nuovi addebiti". (ANSA).