Confindustria: in Fvg produzione resiliente, aumenta fiducia

(ANSA) - TRIESTE, 02 MAR - Negli ultimi tre mesi del 2022 è proseguito il calo produttivo rispetto all'anno precedente, ma con minore intensità rispetto a quanto ci si attendeva. Inoltre aumenta la fiducia delle imprese per i prossimi mesi. È quanto emerge dall'indagine trimestrale di Confindustria Friuli Venezia Giulia.

Nel quarto trimestre la produzione industriale in Fvg è diminuita del 2,9% rispetto allo stesso trimestre del 2021 ma è cresciuta del 10,7% rispetto ai tre mesi precedenti. Le imprese, dopo un primo semestre positivo (+0,7% rispetto al 2021), nel secondo (-4,4%) hanno subito gli effetti dei costi energetici e dell'incertezza a seguito del conflitto in Ucraina. Tra ottobre-dicembre il calo sullo stesso periodo del 2021 (-2,9%) è stato però inferiore rispetto a quello registrato nel trimestre estivo (-5,9%). Segnali incoraggianti, osserva Confindustria, arrivano anche dall'utilizzo degli impianti produttivi, con un tasso salito dal 77,5% del terzo trimestre al 78,9% del quarto.

In ripresa l'industria meccanica (+2,3% rispetto al quarto trimestre 2021) e alimentare (+6,2%), in flessione siderurgia (-7,6%), legno e mobile (-15,3%), carta (-10,2%), chimica (-4,6%), gomma e plastica (-2,3%). Il 15% delle aziende prevede un aumento della produzione nel 2023 contro un 4% che stima un calo; nel terzo trimestre gli ottimisti erano il 5%, i pessimisti il 36%. Permane in ogni caso incertezza, legata al settore delle costruzioni e all'inflazione.

"I cicli economici sono normalmente caratterizzati da una fase di ripresa, espansione, seguita dal rallentamento - ha osservato il presidente reggente di Confindustria Fvg, Gianpietro Benedetti - alla fase di depressione causata dal Covid-19 è seguita la ripresa, continuata nonostante il tema energetico. Oggi probabilmente siamo in espansione, supportata anche dagli investimenti per ridurre le emissioni di CO2, dal Pnrr e dal riassetto geopolitico. Per i prossimi 2-4 anni, l'economia dovrebbe rimanere positiva a meno di stravolgimenti geopolitici". (ANSA).