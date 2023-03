Cdp: Salzano, con Simest 70 Pmi nel mercato indiano

(ANSA) - NUOVA DELHI, 02 MAR - "Il Gruppo Cdp e Simest sono impegnati attivamente per sostenere le relazioni economiche fra Italia e India. Numerose sono infatti le attività a supporto delle relazioni bilaterali. A partire dalla Piattaforma Business Matching a cui hanno aderito più di duecento aziende indiane".

Lo ha dichiarato il presidente di Simest e direttore degli affari internazionali di Cassa depositi e prestiti, Pasquale Salzano, intervenendo oggi a Nuova Delhi all'India Italy Business Round Table, co-presieduto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal ministro del Commercio indiano Piyush Goyal. Un incontro, a cui hanno partecipato i rappresentanti di importanti aziende italiane e indiane, organizzato allo scopo di favorire lo sviluppo degli scambi commerciali fra i due Paesi.

"Il sostegno del gruppo si estende, attraverso Simest, anche all'internazionalizzazione delle Pmi - ha aggiunto Salzano -.

Negli ultimi anni, sono 70 le aziende italiane che Simest ha aiutato ad entrare nel mercato indiano, sia attraverso la concessione di finanziamenti agevolati (gestiti in convenzione con la Farnesina), sia attraverso l'ingresso diretto nel capitale societario - per la realizzazione di progetti di crescita nel mercato del Subcontinente. Operazioni per un controvalore complessivo di 45 milioni di euro".

"A questo - ha concluso Salzano - si aggiunge il Fondo italiano per il clima, gestito da Cdp ed istituito dal ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica in coordinamento con Mef e Maeci, che potrà investire, con una dotazione di 4,5 miliardi di euro, anche in Paesi ad alto tasso di sviluppo come l'India.

Senza contare la collaborazione avviata con Startup India in materia di innovazione e con il Women20 per valorizzare l'imprenditorialità femminile attraverso la Piattaforma di Business Matching". (ANSA).