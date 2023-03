Camera commercio: IA applicata ai comuni, convegno a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 02 MAR - Domani alle ore 10.30 nella sede della Camera di Commercio, in via Emerico Amari 11 a Palermo, si svolgerà l'incontro dal titolo "Intelligenza artificiale e digitalizzazione della Pubblica amministrazione: evidenze del Rapporto Formez 2022". Si parlerà, fra l'altro, di intelligenza artificiale applicata ai comuni siciliani e dei progetti che l'istituto in house alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica porta avanti sul territorio.

Fra i relatori anche Santino Luciani, direzione Innovazione digitale Formez PA, Sergio Talamo, direttore Comunicazione istituzionale Formez PA e Mattia Fantinati, Presidente Internet governance forum (IGF). Ad introdurre sarà Vincenzo Testa, direttore Centro studi e attività internazionali Formez PA.

Aprirà i lavori dell'incontro, patrocinato dalla Camera di Commercio Palermo Enna, il Commissario straordinario Alessandro Albanese.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di Formez PA https://www.youtube.com/@FormezPA_ .

