Bcc Terre Venete, nel 2022 utile più che raddoppiato +Rpt+

(ANSA) - VEDELAGO (TREVISO), 02 MAR - La Banca delle Terre Venete, Bcc nata dall'aggregazione tra la Cassa rurale ed artigiana di Brendola (Vicenza) e Credito Trevigiano, di Vedelago (Treviso), si avvia a chiudere il bilancio 2022 con un utile "molto più che doppio" dei 15,7 milioni rilevati l'esercizio precedente. I dati, formalizzati nel corso dell'assemblea prevista il 30 aprile, sono stati anticipati dal nuovo direttore generale Eugenio Adamo (rpt. Adamo), incontrando la stampa a Vedelago.

L'istituto, l'ottavo in Italia del gruppo nazionale Iccrea, oggi opera attraverso 58 sportelli e vanta una massa gestita di 3,8 miliardi di euro. Il margine di intermediazione è stimato in 97 milioni.

Il patrimonio è pari a circa 314 milioni, previsti in crescita fino a 400 alla fine del piano strategico al 2025. Nel 2023, è stato aggiunto, non sono previste altre iniziative di aggregazione. (ANSA).