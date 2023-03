Banche: Sabatini (Abi), su contratto ancora fase iniziale

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Pur avendo dato la revoca della delega per la rappresentanza sindacale, Intesa continuerà a partecipare alle attività del Casl per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore bancario e quindi a dare il contributo di idee e di riflessioni. I lavori e le riunioni proseguiranno. Quando ci avvicineremo alla fase di contrattazione vedremo il quadro": lo afferma il dg dell'Abi Giovanni Sabatini secondo cui "siamo in una fase iniziale, preliminare dell'avvio delle negoziazioni - di fatto non ancora iniziate - nel rispetto delle procedure contrattuali che prevedono la presentazione della piattaforma da parte delle organizzazioni sindacali. Abbiamo condiviso la sospensione dei termini contrattuali fino al 30 aprile. Si stanno avviando nell'ambito dei lavori del Casl le riflessioni in merito al quadro di riferimento". (ANSA).