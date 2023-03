8 marzo:Inail,più infortuni tra le donne,anche contagi Covid (2)

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - La pandemia ha portato inoltre a un calo della quota degli infortuni in itinere, con la diffusione dello smart working. La quota di questi infortuni sul totale per le donne è scesa notevolmente: dal 23% medio del triennio 2017-2019, al 13% del 2020 e al 20% del 2021. Resta comunque più elevata rispetto a quella degli uomini.

Il 3% di tutti gli infortuni femminili avvenuti in occasione di lavoro e riconosciuti dall'Inail riguarda aggressioni o violenze, da parte per esempio di pazienti o loro familiari nel caso delle operatrici sanitarie, da studenti e parenti nel caso delle insegnanti, fino alle rapine in banca e negli uffici postali. Tra le lavoratrici aggredite, oltre il 60% svolge professioni sanitarie e assistenziali Sul fronte delle malattie, le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo sono le più prevalenti anche nel 2021 e insieme a quelle del sistema nervoso raggiungono il 92% delle denunce delle donne (e il 78% di quelle degli uomini).

Quanto ai disturbi psichici la percentuale per le lavoratrici sul totale delle malattie, nel 2021, è dell'1,3%, più del doppio di quella degli uomini, pari allo 0,5%. A prevalere sono i disturbi nevrotici, legati a stress lavoro-correlato, ad esempio per mobbing (l'82% per le donne e il 76% per gli uomini), seguiti dai disturbi dell'umore (rispettivamente il 14% e il 20%). (ANSA).