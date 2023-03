Welfare Index, Bolzano sul podio e ultima invece per Rdc

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAR - Nel 2022 la Provincia autonoma di Bolzano si conferma al 2/o posto tra le Regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare con un punteggio di 78,7 su una scala di valori che va da 0 a 100. Il dato emerge dalle classifiche del "Welfare Italia Index 2022" - strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire - realizzato da "Welfare, Italia", Think Tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House - Ambrosetti.

Anche nel 2022 Bolzano si posiziona tra le migliori aree del Paese rispetto ai diversi parametri monitorati dal Welfare Italia Index: è al 1/o posto per lo stato di salute della popolazione, oltre a registrare il minor tasso di disoccupazione (3,9% rispetto al 9,6% della media nazionale), la più bassa quota di giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) - 13,3% versus 21,8% nazionale - e la minor incidenza della povertà relativa familiare pari al 3,5% a fronte dell'11,6% della media italiana. Grazie a questi risultati, la provincia di Bolzano raggiunge la vetta della classifica sul fronte degli indicatori strutturali.

Rispetto alla precedente rilevazione, le performance della provincia risultano, invece, in peggioramento se si prendono in considerazione gli indicatori di spesa: perde, infatti, 4 posizioni collocandosi al 12/o posto con un punteggio di 68 su una scala di valori che va da 0 a 100.

Rimane comunque best performer rispetto ad altri indicatori: è 1/o per spesa in interventi e servizi sociali pro capite (553 euro), oltre che per spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido dove quasi raddoppia il contributo rispetto alla media italiana (15.928 euro vs 8.258 euro). È all'ultimo posto per spesa in reddito e pensione di cittadinanza sulla popolazione regionale (0,2 euro mensili per cittadino a fronte di una media nazionale di 12,7 euro).

Pochi i dati negativi che caratterizzano la provincia: risulta tra le peggiori aree del Paese per posti asilo nido autorizzati ogni 100 bambini di 0-2 anni (18°). (ANSA).