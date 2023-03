Urso, ad aprile disegno di legge sul Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Abbiamo un collegato alla legge finanziaria sul Made in Italy, un disegno di legge che presenteremo in Parlamento ad Aprile, quando sarà terminata l'indagine conoscitiva della commissione Attività produttive della Camera. Lo stesso governo sta portando avanti un confronto con le Regioni e gli attori coinvolti" e la misura "riguarderà la lotta alla concorrenza sleale, alla contraffazione, all'italian sounding, ma valorizzerà anche il prodotto italiano come tale". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla direzione nazionale della Cna.

(ANSA).