Superbonus: Pagano (Pd), dati Istat smentiscono bugie governo

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Le bugie raccontate dal governo Meloni in sede di adozione del decreto Crediti fiscali sono state smentite dai dati diffusi dall'Istat. Sono stati rivisti, infatti, i deficit degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Pil del 2021, ad esempio, è cresciuto del 7%, con un debito pubblico che diminuisce anche più velocemente di quanto previsto. Alla luce di questo chiarimento del quadro economico, il governo ha l'obbligo di intervenire al più presto e in maniera determinata.

Anche perché l'Istat ci dice in buona sostanza che riguardo il Superbonus i crediti d'imposta sono pagabili e sono già stati contabilizzati e che, quindi, non dovrebbe esserci problema alcuno per l'utilizzo degli F24 per estendere il perimetro della compensazione delle banche. Ora basta ammuina e diamo le risposte attese dalle imprese e dai cittadini italiani". Così il capogruppo del Pd in commissione Bilancio della Camera, Ubaldo Pagano. (ANSA).