Superbonus: Conte, nessun buco di bilancio, lo dice l'Istat

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "È stata solo becera propaganda del governo e della maggioranza. Non c'è nessun buco di bilancio, nessuna bolla, nessun debito aggiuntivo. Anzi, è vero l'esatto contrario: grazie alle politiche espansive che abbiamo messo in campo nel 2020, tra cui il Superbonus e la cessione dei crediti d'imposta, il Pil 2021 risulta cresciuto addirittura del 7% e il debito pubblico sta diminuendo più velocemente del previsto, proprio grazie alla crescita del Pil. Ce lo dice oggi l'Istat, spazzando via le falsità messe in circolo in questi giorni". Lo scrive il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un post sui social.

Il leader ricorda che "all'epoca il nostro governo ha rispettato alla lettera ogni regola contabile vigente, tutti i nostri documenti di finanza pubblica sono stati approvati dall'Europa". E prosegue: "il governo Meloni, grazie alla nostra eredità, magari troverà un po' di quel coraggio che finora gli è drammaticamente mancato in politica economica". Poi aggiunge: "la balla del debito sulle spalle di ogni italiano viene definitivamente spazzata via".

La cessione dei crediti d'imposta, scrive, "è stato un volano formidabile per la crescita economica, +10,7%". "Adesso - conclude - il governo sarà costretto a fare l'ennesima retromarcia, recuperando il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione dei crediti a partire dalle categorie più fragili e dalla tipologia di intervento, con particolare attenzione alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico". (ANSA).