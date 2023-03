Superbonus: Confindustria, urgente smaltire i crediti bloccati

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - E' urgente, avverte Confindustria sul fronte del superbonus, "garantire lo smaltimento (tramite cessioni) dell'ampio stock di crediti già maturati, il cui ammontare è stimato in circa 19 miliardi di euro". La Dg di viale dell'Astronomia, Francesca Mariotti, lo dice in audizione in Commissione Finanze della Camera ribadendo la disponibilità già espressa dall'associazione degli industriali. "Il settore manifatturiero rappresentato da Confindustria dà ampia disponibilità a fare la propria parte, tramite piattaforme affidabili e certificate, nelle operazioni di acquisto di crediti delle imprese fornitrici prive di adeguata capienza fiscale. Si tratterebbe - aggiunge Mariotti - di un intervento significativo al fine di mantenere l'operatività del settore edilizio e della connessa filiera, mettendo a disposizione dell'intero sistema produttivo la liquidità disponibile".

