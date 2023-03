Superbonus: Confindustria, un rompicapo come cubo di Rubik

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - La vicenda del superbonus, nel suo complesso, "sembra quasi il cubo di Rubik per il quale, senza che si veda un metodo preciso, si continuano a modificare le facce senza mai far combaciare i colori". La dg di Confindustria. Francesca Mariotti, lo dice, "con una battuta", in audizione in Commissione Finanze della Camera (ANSA).