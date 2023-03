Superbonus: Confindustria, prima l'emergenza poi correttivi

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Sul fronte del superbonus "ora serve far fronte all'emergenza, valutando, in seguito, di calibrare diversamente gli incentivi circoscrivendone l'ambito di azione", avverte la Dg di Confindustria, Framcesca Mariotti, in audizione in Commissione Finanze della Camera.

"Innanzitutto, è urgente agire sul regime transitorio, con la salvaguardia degli interventi in procinto di essere avviati, per i quali già sono stati sostenuti costi e presi impegni e che si sarebbero formalizzati nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del DL, nonché per quelli che risultino particolarmente meritevoli per le particolari finalità o per i contesti peculiari in cui si collocano". E "nello specifico, occorre tutelare i soggetti che, in piena buona fede, alla data del Dl, avevano già avviato l'iter dei lavori".

Sarebbe poi - indica ancora Confindustria - "ragionevole prevedere, in sede di conversione in legge del Dl, una modifica normativa volta a confermare la previgente disciplina per tutte le cessioni per le quali, entro 15 o 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto in commento, risulti presentata la Cila o la richiesta di permesso di costruire". (ANSA).