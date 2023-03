Superbonus: Confindustria, brusco stop pesa sulle imprese (2)

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Far venir meno in poche ore una disciplina, già in parte depotenziata nelle aliquote agevolative e su cui facevano affidamento numerose famiglie, prima ancora che numerose imprese, non è una buona prassi", ragiona Confindustria Per questo, prosegue Francesca Mariotti, "abbiamo in varie occasioni, anche in questi giorni, ribadito la necessità di un preventivo confronto con parti sociali e imprese: la lunga e travagliata storia di questi bonus avrebbe consentito, da tempo, l'avvio di un tavolo tecnico per calibrare i pur necessari correttivi, con le esigenze di famiglie e imprese".

Come considerazioni "imprescindibili", rileva la dg di Confindustria "vanno chiaramente considerati gli orientamenti delle autorità statistiche (Eurostat e, conseguentemente, Istat) rispetto alle modalità di registrazione nei conti pubblici di questi incentivi".

Evidenzia poi che "l'aver accordato ampia cedibilità ai crediti di imposta li ha resi asset scambiabili, con una relativa 'quasi certezza" di utilizzo e pagamento da parte dello Stato. A fronte di questa considerazione, le specifiche di Eurostat portano a considerarli crediti "payable" (esigibili), a meno che non sia provato che una quantità non trascurabile possa essere sprecata/inutilizzata". Ed, "i crediti "payable" devono essere contabilizzati come spese nel Bilancio dello Stato per il loro intero ammontare nel momento in cui sorgono: sostanzialmente man mano che i contribuenti comunicano all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione che li genera, invece che essere ripartiti lungo l'arco temporale più ampio previsto per le detrazioni".

La dg di Confindustria ricostruisce: "L'urgenza dell'intervento normativo è motivata da una preoccupazione per la dimensione economica assunta dai bonus. Infatti, alla data del 31 dicembre 2022, i crediti di imposta generati dalle opzioni di sconto e cessione ammontano già a circa 105 miliardi di euro e si prefigura un loro possibile incremento a 120 miliardi per effetto del termine più ampio (31 marzo 2023) concesso ai contribuenti per comunicare le citate opzioni in relazione alle spese sostenute nel 2022. I dati vanno però - avverte - esaminati nella loro complessità: questi crediti d'imposta hanno agevolato lavori che in larga parte non sarebbero stati eseguiti e hanno portato nelle casse pubbliche entrate fiscali derivanti da queste attività (quelli sui redditi degli occupati del settore, le imposte indirette su materiali e prodotti, ecc.).

I bonus edilizi, infatti, hanno favorito la crescita molto sostenuta del settore delle costruzioni che si è osservata negli ultimi anni in Italia: gli investimenti del settore (a prezzi costanti) si trovano a valori del 25% superiori al periodo pre-Covid ma il valore aggiunto del settore rimane ancora del 26% sotto i livelli del 2007. Questa espansione ha avuto risvolti positivi in termini di occupazione nel settore edilizio e sull'occupazione in generale: +213mila occupati in più nel 3° trimestre 2022 rispetto a fine 2019. Non dobbiamo trascurare poi gli effetti sulla filiera: nel 2021 e 2022 l'espansione dell'edilizia ha fatto da traino all'attività di diversi settori dell'industria italiana". (ANSA).