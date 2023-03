Previdenza: Cometa annuncia voto sostenibile in 200 società (2)

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Il fondo Cometa è intervenuto nei giorni scorsi nelle assemblee di Siemens, Compass e Deere e nei prossimi giorni lo farà in quelle di Novozymes, Novartis e Johnson Controls. In Siemens si è opposto ai compensi dell'amministratore delegato, che "superano significativamente le pratiche del settore e del mercato in termini di rapporto con i salari medi dei dipendenti del Gruppo". Cometa ha poi votato contro la proposta del consiglio di sorveglianza di eleggere l'indipendente Martina Merz, che dal 2019 è amministratore delegato di Thyssenkrupp, azienda che "è stata, e continua ad essere, coinvolta in gravi controversie relative alla tutela dei diritti dei lavoratori".

Voto contrario dell fondo dei metalmeccanici anche per i compensi dell'amministratore delegato Compass, perché "significativamente superiori alle pratiche del settore e del mercato, dal momento che risultano pari ad oltre 300 volte i salari medi dei dipendenti del gruppo".

In Deere infine Cometa si è opposto alla conferma dell'attuale presidente e amministratore delegato John C. May, poiché la società è stata coinvolta recentemente in diverse controversie relative alla tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori che "hanno fatto sorgere preoccupazioni sull'adeguatezza delle politiche e pratiche aziendali sul tema", spiega il fondo. Inoltre, secondo Cometa, "la nomina di un amministratore delegato a presidente è contraria alle migliori pratiche di mercato a causa del rischio di potenziali conflitti di interesse legati al delicato ruolo del presidente nel garantire il corretto flusso informativo tra il management e i consiglieri non esecutivi". Voto contrario anche sui compensi dell'amministratore delegato in quanto "non sono risultati dipendere da alcun parametro collegato alla sostenibilità sociale o ambientale". Inoltre "sono stati pari a 163 volte la media di salari e stipendi del Gruppo nel 2022". (ANSA).