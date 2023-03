Pensioni: Ocf(avvocati), preoccupa stop esonero contributivo

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Grave preoccupazione" ha destato nell'Organismo congressuale forense (Ocf) la decisione dei ministeri del Lavoro e dell'Economia, che hanno negato l'approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati di Cassa forense il 16 settembre 2022, concernente l'estensione al 2023 dell'esonero del pagamento del contributo integrativo minimo, già sospeso nel periodo 2018/2022. Lo si legge in una nota della stessa organizzazione professionale. "La mancata sospensione - spiega il coordinatore dell'Ocf Mario Scialla - colpisce gli avvocati con i redditi più bassi in modo incomprensibile. Ciò che indigna di più, però, non sono tanto le non condivisibili ragioni tecniche alla base del diniego - che saranno adeguatamente contestate da Cassa forense, che si è riservata l'impugnazione del provvedimento - ma alcuni passaggi della decisione, che dimostrano la totale mancanza di conoscenza di quella che è la difficile situazione che da anni vive l'avvocatura". Nella decisione dei ministeri vigilanti, infatti, va avanti la nota, si stigmatizza il fatto che circa un terzo degli iscritti dichiari un fatturato inferiore a 17.750 euro e quindi si invita la Cassa forense ad effettuare un puntuale approfondimento su costoro "i quali - ci si spinge ad ipotizzare - probabilmente, esercitano altre professioni per le quali è richiesta l'iscrizione ad un albo o, ancor peggio, sono lavoratori dipendenti". L'avvocatura, si legge, infine nella nota dell'Ocf, "va aiutata, e non mortificata. All'avvocatura va ridata la giusta dignità che merita. Diversamente, si rischia una sua reazione". (ANSA).